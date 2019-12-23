Про це повідомляє передає Державна фіскальна служба.
Дивися повний текст Борг зі сплати ЄСВ не є податковим боргом - ДФС.
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Додано: Вів 21 січ, 2020 07:23
Борг зі сплати ЄСВ не є податковим боргом - ДФС
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Борг зі сплати ЄСВ не є податковим боргом - ДФС.
Додано: Вів 21 січ, 2020 07:23
И тот кто миллион зарабатывает и тот кто минималку не каждый месяц зарабатывает - все платят налог с минималки. Маразм. В Европе куда мы якобы бы стремимся прогрессивный налог и в ссср был прогрессивный. А у нас нищие должны платить налоги, а богатые нет. Налоги должны быть - процент от дохода и прогрессивные.
Додано: Вів 21 січ, 2020 10:07
Леночка, это не чистый доход. Это на 1 млн гривен можно продать семечек на рынке. А из этого миллиона в карман пойдет максимум 10 процентов.
Додано: Вів 21 січ, 2020 10:59
>>> Борг зі сплати ЄСВ не є податковим боргом - ДФС
Потому, что это "внэсок" а не налог. Но всеравно спасибо, Кэп!
Додано: Вів 21 січ, 2020 22:14
1.Чукча -читатель. Для вас же написали что есв не налог
2. Вот зачем я плачу есв я не знаю, потому как дожить до пенсии ещё нужно, а деньги отдаю сейчас и не верю что они вернутся мне пенсией.
Додано: Сер 22 січ, 2020 09:49
У меня есть долг по ЕСВ!!
Я не работаю закрыла ЧП и не одного дня не работала по ЧП ,но платить обязана за что я обязана платить и с каких денег ????
Я понимаю если я работала,то да должна платить!
А теперь я и как многие получили письма о задолженности что им делать?? Долг списанию у них не подлежит,государство не для людей !!!! У нас начальники для начальников,но не как для народа мы для них пыль!!!
Додано: Сер 22 січ, 2020 10:57
djulia_yrbanovskaja
А Ваше ЧП звідки взялося? Подарунок від Бога до Вашого народження?
Якщо Ви не старалися думати тоді - постарайтеся думати зараз чим погасити заборгованість.
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