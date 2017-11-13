Користувачі 104.ua зможуть в режимі онлайн управляти розрахунками за доставку газу.
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Додано: Вів 21 січ, 2020 07:28
Заплатити за доставку газу можна онлайн
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Дивися повний текст Заплатити за доставку газу можна онлайн.
Додано: Вів 21 січ, 2020 07:28
В мене питання до Нафтогаз і облгаз. Газопровід ми будували за свої гроші. Потім його успішно прихватив Фірташ. Питання коли Нафтогаз облгаз буде вертати гроші за які ми будували газопровід
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