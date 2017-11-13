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Заплатити за доставку
газу можна онлайн

Заплатити за доставку газу можна онлайн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 07:28

Заплатити за доставку газу можна онлайн

Пропонуємо до обговорення:
Користувачі 104.ua зможуть в режимі онлайн управляти розрахунками за доставку газу.

Дивися повний текст Заплатити за доставку газу можна онлайн.
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 07:28

В мене питання до Нафтогаз і облгаз. Газопровід ми будували за свої гроші. Потім його успішно прихватив Фірташ. Питання коли Нафтогаз облгаз буде вертати гроші за які ми будували газопровід
Українець
 
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