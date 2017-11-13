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Заплатити за доставку
газу можна онлайн

Заплатити за доставку газу можна онлайн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 07:28

Заплатити за доставку газу можна онлайн

Пропонуємо до обговорення:
Користувачі 104.ua зможуть в режимі онлайн управляти розрахунками за доставку газу.

Дивися повний текст Заплатити за доставку газу можна онлайн.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 07:28

В мене питання до Нафтогаз і облгаз. Газопровід ми будували за свої гроші. Потім його успішно прихватив Фірташ. Питання коли Нафтогаз облгаз буде вертати гроші за які ми будували газопровід
Українець
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 11:36

Заплатити за доставку газу

Ур о ди. Я в квартирі не живу бо роблю ремонт. Майстри напалили 1 куб. газу за місяць. А заплатити доведеться за цей 1 куб газу десь 100 грн. !! Де 6 грн вартість газу, 84 грн вартість його доставки і 10 грн - комісії за дві платіжки. Зеленський , якщо ти це читаєш то зроби щось !! Бо це Не покращення :!: Це фініш :!:
andrew2pan
 
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