Користувачі 104.ua зможуть в режимі онлайн управляти розрахунками за доставку газу.
Дивися повний текст Заплатити за доставку газу можна онлайн.
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Додано: Вів 21 січ, 2020 07:28
Заплатити за доставку газу можна онлайн
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Дивися повний текст Заплатити за доставку газу можна онлайн.
Додано: Вів 21 січ, 2020 07:28
В мене питання до Нафтогаз і облгаз. Газопровід ми будували за свої гроші. Потім його успішно прихватив Фірташ. Питання коли Нафтогаз облгаз буде вертати гроші за які ми будували газопровід
Додано: Вів 28 січ, 2020 11:36
Заплатити за доставку газу
Ур о ди. Я в квартирі не живу бо роблю ремонт. Майстри напалили 1 куб. газу за місяць. А заплатити доведеться за цей 1 куб газу десь 100 грн. !! Де 6 грн вартість газу, 84 грн вартість його доставки і 10 грн - комісії за дві платіжки. Зеленський , якщо ти це читаєш то зроби щось !! Бо це Не покращення Це фініш
Додано: Вів 28 січ, 2020 12:44
Без паники!
Из "кабинета":
Тариф на доставку газу =0.66 грн/м3
Споживання за газовий рік =26.41 м3
До сплати за доставку газу станом на січень =1.45 грн
Як розраховується вартість за доставку газу:
Плата за доставку газу на поточний календарний рік визначається виходячи з фактичного/планового об’єму споживання за попередній газовий рік
Вартість доставки газу за місяць визначається так:
Фактичний/плановий об’єм споживання за попередній газовий рік* / 12 місяців x тариф**
* Газовий рік триває з жовтня по вересень. Розрахунок проводиться за фактичними або плановими (за відсутності фактичних) об’ємами споживання за зазначений період
** Встановлює регулятор НКРЕКП
Додано: Вів 28 січ, 2020 12:56
Ви користуєтесь взагалі газом? Чи тільки дрова?
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