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Як зростають ціни
на житло - Держстат

Як зростають ціни на житло - Держстат
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 09:09

Як зростають ціни на житло - Держстат

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Державна служба статистики.

Дивися повний текст Як зростають ціни на житло - Держстат.
R2
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