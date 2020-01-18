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Маск сказав, коли відбудеться
перший пілотований політ...

Маск сказав, коли відбудеться перший пілотований політ...
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 10:00

Маск сказав, коли відбудеться перший пілотований політ...

Пропонуємо до обговорення:
Перший комерційний пілотований політ американського космічного корабля багаторазового використання Crew Dragon запланований на початок другого кварталу поточного року.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 10:01

Напомним, сейчас экипажи на Международную космическую станцию отправляют российские ракеты Союз

Автор наверное не в курсе, что российские Союзы сейчас не отправляют экипажи на МКС и неизвестно когда состоится следующий пуск. Последний пилотируемый пуск ракеты Союз был осуществлен 25.09.19г. с Байконура. Среди членов экипажа американка Джессика Меир. В настоящий момент американцы вообще не планируют отправлять своих астронавтов на МКС ракетами Союз.
Кузя
 
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