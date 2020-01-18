|
|
|
Маск сказав, коли відбудеться перший пілотований політ...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 21 січ, 2020 10:00
Пропонуємо до обговорення:
Перший комерційний пілотований політ американського космічного корабля багаторазового використання Crew Dragon запланований на початок другого кварталу поточного року.
Дивися повний текст Маск сказав, коли відбудеться перший пілотований політ Dragon Crew
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 92981
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 130 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 21 січ, 2020 10:01
Напомним, сейчас экипажи на Международную космическую станцию отправляют российские ракеты Союз
Автор наверное не в курсе, что российские Союзы сейчас не отправляют экипажи на МКС и неизвестно когда состоится следующий пуск. Последний пилотируемый пуск ракеты Союз был осуществлен 25.09.19г. с Байконура. Среди членов экипажа американка Джессика Меир. В настоящий момент американцы вообще не планируют отправлять своих астронавтов на МКС ракетами Союз.
-
Кузя
-
-
- Повідомлень: 355
- З нами з: 08.03.15
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 60 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|