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У Viber запустили сервіс
мобільних грошових переказів

У Viber запустили сервіс мобільних грошових переказів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 10:10

У Viber запустили сервіс мобільних грошових переказів

Пропонуємо до обговорення:
Сервіс дозволяє переказувати гроші безпосередньо в чаті Viber.

Дивися повний текст У Viber запустили сервіс мобільних грошових переказів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 10:11

А им не жирно будет - такую комиссию драть?
N0mad
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 11:00

  N0mad написав:А им не жирно будет - такую комиссию драть?


Стандартная комса в том же Привате.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 11:09

  N0mad написав:А им не жирно будет - такую комиссию драть?

Странный вопрос -- не нравится -- никто не заставляет пользоваться.
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Монобанк без комиссий. Если через другие приложения банки возврат комиссии
fedorinf
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