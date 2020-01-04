Сервіс дозволяє переказувати гроші безпосередньо в чаті Viber.
Дивися повний текст У Viber запустили сервіс мобільних грошових переказів.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 21 січ, 2020 10:10
У Viber запустили сервіс мобільних грошових переказів
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Дивися повний текст У Viber запустили сервіс мобільних грошових переказів.
Додано: Вів 21 січ, 2020 11:00
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
Додано: Вів 21 січ, 2020 11:09
Додано: Вів 21 січ, 2020 17:17
Монобанк без комиссий. Если через другие приложения банки возврат комиссии
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