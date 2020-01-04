|
|
|
У Viber запустили сервіс мобільних грошових переказів
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 21 січ, 2020 10:10
Пропонуємо до обговорення:
Сервіс дозволяє переказувати гроші безпосередньо в чаті Viber.
Дивися повний текст У Viber запустили сервіс мобільних грошових переказів
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 92991
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 130 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 21 січ, 2020 10:11
А им не жирно будет - такую комиссию драть?
-
N0mad
-
-
- Повідомлень: 401
- З нами з: 27.12.11
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 67 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 січ, 2020 11:00
N0mad написав:
А им не жирно будет - такую комиссию драть?
Стандартная комса в том же Привате.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
-
summacut
-
-
- Повідомлень: 1621
- З нами з: 19.11.08
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 318 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 січ, 2020 11:09
N0mad написав:
А им не жирно будет - такую комиссию драть?
Странный вопрос -- не нравится -- никто не заставляет пользоваться.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 1478
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 164 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 січ, 2020 17:17
Монобанк без комиссий. Если через другие приложения банки возврат комиссии
-
fedorinf
-
-
- Повідомлень: 4
- З нами з: 17.06.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 січ, 2020 18:08
Низнают как нас всё больше абадрать
ищут дураков
-
vitalijkrom28
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 24.11.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 січ, 2020 19:51
summacut написав: N0mad написав:
А им не жирно будет - такую комиссию драть?
Стандартная комса в том же Привате.
Это где у привата такая комиссия? Хотя если отправлять кредитные деньги,то типа за снятие наличных...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
-
antikkristall
-
-
- Повідомлень: 1546
- З нами з: 21.03.14
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 472 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|