Депутати пропонують запровадити "Економічний паспорт...
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Буде створено фінансову установу «Фонд майбутнього».
Напомнило
"Дитяча лікарня майбутнього" ... "У нас вже є чіткий графік надходження наявних коштів, – говорить радник голови наглядової ради Міжнародного благодійного фонду "Україна 3000" Андрій Мирошніченко. – Близько 50% із уже задекларованих 253,6 млн грн. мають надійти вже в цьому році, 25% – у 2008 р. і 25% – у 2009 р."
За 18 лет временщики все украдут, сейчас совести нет, зарплаты от 60 тыс. у министров и ничего не сделали. Увольнять таких, учителем в селе за 5 тыс. поработает и будет хватать. Верните деньги по вкладам и облигациям