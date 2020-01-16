RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Депутати пропонують запровадити
"Економічний паспорт...

Депутати пропонують запровадити "Економічний паспорт...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 15:35

  olivera написав:Если уж так заботитесь о народе, то дайте лучше процент со схемы по выпуску ОВГЗ которую Маркарова крутит.

Да зачем так сложно-то? Пусть отменят, хотя-бы, налог на доход с депозитов, и совершенно нелогичные сборы в пенсионный фонд со всего подряд, никаким боком к пенсии не касающегося.
M-Audio
 
Повідомлень: 1727
З нами з: 23.03.11
Подякував: 281 раз.
Подякували: 269 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 15:51

  M-Audio написав:
  olivera написав:Если уж так заботитесь о народе, то дайте лучше процент со схемы по выпуску ОВГЗ которую Маркарова крутит.

Да зачем так сложно-то? Пусть отменят, хотя-бы, налог на доход с депозитов, и совершенно нелогичные сборы в пенсионный фонд со всего подряд, никаким боком к пенсии не касающегося.

Да зачем все усложнять-то? -- пусть вообще налоги отменят.
_hunter
 
Повідомлень: 1478
З нами з: 22.03.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 19:17

Буде створено фінансову установу «Фонд майбутнього».


Напомнило
"Дитяча лікарня майбутнього"
...
"У нас вже є чіткий графік надходження наявних коштів, – говорить радник голови наглядової ради Міжнародного благодійного фонду "Україна 3000" Андрій Мирошніченко. – Близько 50% із уже задекларованих 253,6 млн грн. мають надійти вже в цьому році, 25% – у 2008 р. і 25% – у 2009 р."

https://www.epravda.com.ua/columns/2007/02/20/152223/
yanyura
 
Повідомлень: 5236
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1776 раз.
Подякували: 1224 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 19:46

За 18 лет временщики все украдут, сейчас совести нет, зарплаты от 60 тыс. у министров и ничего не сделали. Увольнять таких, учителем в селе за 5 тыс. поработает и будет хватать. Верните деньги по вкладам и облигациям
bklochok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 112
З нами з: 27.07.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 20:59

  bklochok написав:За 18 лет временщики все украдут, сейчас совести нет, зарплаты от 60 тыс. у министров и ничего не сделали. Увольнять таких, учителем в селе за 5 тыс. поработает и будет хватать. Верните деньги по вкладам и облигациям

Уже все украли, теперь обирают оставшихся.
ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8919
З нами з: 03.11.08
Подякував: 690 раз.
Подякували: 1966 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 21:11

Дешевый трюк ? И о какой сумме начисления идет речь - 50 грн ? 500 ? 5000 ? Конкретики никакой .
olgakosuk
 
Повідомлень: 22
З нами з: 02.03.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Київмісьраді пропонують збільшити податок на доходи...
R2 » Вів 21 січ, 2020 16:26
3 109
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 січ, 2020 16:50
moveton
Посадові оклади пропонують відв'язати від розміру...
R2 » П'ят 17 січ, 2020 13:11
4 510
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 січ, 2020 17:00
moveton
Депутати підтримали поправку щодо підвищення лімітів для...
R2 » Чет 16 січ, 2020 18:06
1 331
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 18:06
arenainter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.