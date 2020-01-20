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У Нідерландах затримали
чоловіка, який продавав 12...

У Нідерландах затримали чоловіка, який продавав 12...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 10:57

У Нідерландах затримали чоловіка, який продавав 12...

Пропонуємо до обговорення:
Правоохоронці затримали у нідерландському місті Арнем чоловіка, який пропонував базу даних із близько 12 мільярдами логінів та вкрадених паролів.

Дивися повний текст У Нідерландах затримали чоловіка, який продавав 12 мільярдів вкрадених паролів.
R2
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