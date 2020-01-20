Правоохоронці затримали у нідерландському місті Арнем чоловіка, який пропонував базу даних із близько 12 мільярдами логінів та вкрадених паролів.
Дивися повний текст У Нідерландах затримали чоловіка, який продавав 12 мільярдів вкрадених паролів.
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Додано: Вів 21 січ, 2020 10:57
У Нідерландах затримали чоловіка, який продавав 12...
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Дивися повний текст У Нідерландах затримали чоловіка, який продавав 12 мільярдів вкрадених паролів.
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