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Благодійних внесків у лікарні не буде - міністр охорони...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 21 січ, 2020 11:02
Пропонуємо до обговорення:
Міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька сподівається, що лікарі не будуть вимагати неформальні платежі від пацієнтів, адже заклади, крім контракту з Національною службою здоров’я України (НСЗУ), матимуть змогу отримувати інші кошти за платні послуги.
Дивися повний текст Благодійних внесків у лікарні не буде - міністр охорони здоров’я
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Додано: Вів 21 січ, 2020 11:02
Сейчас больной заплатив страховку (главврач, стр.компания и немалую 4000грн в роддомах), может дать врачу одну штуку понюхать а не неформальный платеж. С такой дыркой бюджета посмотрим что будет с 1 апреля.
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