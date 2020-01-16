RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Благодійних внесків у лікарні
не буде - міністр охорони...

Благодійних внесків у лікарні не буде - міністр охорони...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 11:02

Благодійних внесків у лікарні не буде - міністр охорони...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька сподівається, що лікарі не будуть вимагати неформальні платежі від пацієнтів, адже заклади, крім контракту з Національною службою здоров’я України (НСЗУ), матимуть змогу отримувати інші кошти за платні послуги.

Дивися повний текст Благодійних внесків у лікарні не буде - міністр охорони здоров’я.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93079
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 11:02

Сейчас больной заплатив страховку (главврач, стр.компания и немалую 4000грн в роддомах), может дать врачу одну штуку понюхать а не неформальный платеж. С такой дыркой бюджета посмотрим что будет с 1 апреля.
tvd4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19
З нами з: 04.04.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 05:21

министр НАДЕЕТСЯ ... а "министры" себе ВЫПЛАЧИВАЮТ СОТНИ ТЫСЯЧ, а некоторые и МИЛЛИОНЫ
skodnik2011
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10
З нами з: 16.04.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Міжбанк: великий попит буде "тиснути" на курс
R2 » Чет 23 січ, 2020 11:32
1 237
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 січ, 2020 12:29
KULANDALE
Українці тепер зможуть лікуватися в лікарні «Феофанія»
R2 » Сер 15 січ, 2020 14:39
6 734
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 17:39
warlamp
Валютні ОВДП найдешевші в історії України - міністр фінансів
R2 » Чет 16 січ, 2020 15:50
3 544
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 16:05
lapay

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (1027)
25.01.2020 03:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.