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Пенсійний фонд назвав середній
розмір пенсії в Україні

Пенсійний фонд назвав середній розмір пенсії в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 11:05

Пенсійний фонд назвав середній розмір пенсії в Україні

Пропонуємо до обговорення:
В Україні середній розмір пенсії, станом на 1 січня 2020 року, становить 3082,98 грн.

Дивися повний текст Пенсійний фонд назвав середній розмір пенсії в Україні.
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 11:05

Бісить поняття середній. Ви можете подавати інфо по сегментах. Для прикладу 90% пенсіонерів пенсія до 2000грн. 2% більше 60000грн.
Українець
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 11:08

  Українець написав:Бісить поняття середній. Ви можете подавати інфо по сегментах. Для прикладу 90% пенсіонерів пенсія до 2000грн. 2% більше 60000грн.

Если так сильно интересует -- смотрите сразу отчеты ПФ.
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