В Україні середній розмір пенсії, станом на 1 січня 2020 року, становить 3082,98 грн.
Дивися повний текст Пенсійний фонд назвав середній розмір пенсії в Україні.
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Додано: Вів 21 січ, 2020 11:05
Пенсійний фонд назвав середній розмір пенсії в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Пенсійний фонд назвав середній розмір пенсії в Україні.
Додано: Вів 21 січ, 2020 11:05
Бісить поняття середній. Ви можете подавати інфо по сегментах. Для прикладу 90% пенсіонерів пенсія до 2000грн. 2% більше 60000грн.
Додано: Вів 21 січ, 2020 11:08
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