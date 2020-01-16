В Україні середній розмір пенсії, станом на 1 січня 2020 року, становить 3082,98 грн.
Дивися повний текст Пенсійний фонд назвав середній розмір пенсії в Україні.
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Додано: Вів 21 січ, 2020 11:05
Пенсійний фонд назвав середній розмір пенсії в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Пенсійний фонд назвав середній розмір пенсії в Україні.
Додано: Вів 21 січ, 2020 11:05
Бісить поняття середній. Ви можете подавати інфо по сегментах. Для прикладу 90% пенсіонерів пенсія до 2000грн. 2% більше 60000грн.
Додано: Вів 21 січ, 2020 11:08
Додано: Вів 21 січ, 2020 11:20
Українець! См. сайт ПФ. Там есть диаграммы с распальцовкой по сегментам. Короче, 80% пенсов получают меньше 3000 юа.
Получается 3083 от 9300 = 30%! Хотя по Европейским требованиям должно быть не менее 50%! Гройсманн добился этого с помощью отмены К=1,3. Великий комбинатор!
Додано: Вів 21 січ, 2020 11:28
щаз команда молодых реформаторов восстановит справедливость! дайте ему время! и никакой беня не помешает ему!
Додано: Вів 21 січ, 2020 11:28
Re: Пенсійний фонд назвав середній розмір пенсії в Україні
Каким ещё европейским требованиям, нет никаких требований.
Хотите 50% - придётся ЕСВ поднять вдвое. Тогда и средняя ЗП упадёт, и будет ваша желанная цифра. Только лучше не будет. Ещё несколько лет назад ЕСВ был 36%, и было ещё хуже. Если ЕСВ поднять, ещё больше зарплат уйдёт в тень
Додано: Вів 21 січ, 2020 11:31
Re: Пенсійний фонд назвав середній розмір пенсії в Україні
І насправді мене особисто тут найбільше дратує один рядок :
- довічне грошове утримання суддів 3378 осіб - 45874.27 грн.
Додано: Вів 21 січ, 2020 12:25
Так что, минимальная пенсия будет с 1 июня уменьшена на 177 грн. по сравнению с январской?
Редакторы finance.ua, ауууууууу!
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