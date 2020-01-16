Пенсійний фонд назвав середній розмір пенсії в Україні
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Українець! См. сайт ПФ. Там есть диаграммы с распальцовкой по сегментам. Короче, 80% пенсов получают меньше 3000 юа. Получается 3083 от 9300 = 30%! Хотя по Европейским требованиям должно быть не менее 50%! Гройсманн добился этого с помощью отмены К=1,3. Великий комбинатор!
Alexnik написав:Українець! См. сайт ПФ. Там есть диаграммы с распальцовкой по сегментам. Короче, 80% пенсов получают меньше 3000 юа. Получается 3083 от 9300 = 30%! Хотя по Европейским требованиям должно быть не менее 50%! Гройсманн добился этого с помощью отмены К=1,3. Великий комбинатор!
щаз команда молодых реформаторов восстановит справедливость! дайте ему время! и никакой беня не помешает ему!
Alexnik написав:Українець! См. сайт ПФ. Там есть диаграммы с распальцовкой по сегментам. Короче, 80% пенсов получают меньше 3000 юа. Получается 3083 от 9300 = 30%! Хотя по Европейским требованиям должно быть не менее 50%! Гройсманн добился этого с помощью отмены К=1,3. Великий комбинатор!
Каким ещё европейским требованиям, нет никаких требований. Хотите 50% - придётся ЕСВ поднять вдвое. Тогда и средняя ЗП упадёт, и будет ваша желанная цифра. Только лучше не будет. Ещё несколько лет назад ЕСВ был 36%, и было ещё хуже. Если ЕСВ поднять, ещё больше зарплат уйдёт в тень
Минимальная пенсия по возрасту с 1 января 2020 составляет 1889 грн.
В 2020 году в Украине дважды увеличится размер минимальной пенсии, также состоится индексация. В целом надбавка за год равна 131 гривны. С 1 июня 2020 минимальная пенсия вырастет на 74 грн (4.5%) и составит 1712 гривен.
Так что, минимальная пенсия будет с 1 июня уменьшена на 177 грн. по сравнению с январской?
Puente написав:https://www.pfu.gov.ua/2119090-dani-pro-serednij-rozmir-pensiyi-stanom-na-01-01-2020/ І насправді мене особисто тут найбільше дратує один рядок : - довічне грошове утримання суддів 3378 осіб - 45874.27 грн.
Лечить "дратувалку" не пробовали?.. 3378*45875/11.3М = даже на чашку кофе не хватит...