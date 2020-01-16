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Пенсійний фонд назвав середній
розмір пенсії в Україні

Пенсійний фонд назвав середній розмір пенсії в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 11:05

Пенсійний фонд назвав середній розмір пенсії в Україні

Пропонуємо до обговорення:
В Україні середній розмір пенсії, станом на 1 січня 2020 року, становить 3082,98 грн.

Дивися повний текст Пенсійний фонд назвав середній розмір пенсії в Україні.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 11:05

Бісить поняття середній. Ви можете подавати інфо по сегментах. Для прикладу 90% пенсіонерів пенсія до 2000грн. 2% більше 60000грн.
Українець
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 11:08

  Українець написав:Бісить поняття середній. Ви можете подавати інфо по сегментах. Для прикладу 90% пенсіонерів пенсія до 2000грн. 2% більше 60000грн.

Если так сильно интересует -- смотрите сразу отчеты ПФ.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 11:20

Українець! См. сайт ПФ. Там есть диаграммы с распальцовкой по сегментам. Короче, 80% пенсов получают меньше 3000 юа.
Получается 3083 от 9300 = 30%! Хотя по Европейским требованиям должно быть не менее 50%! Гройсманн добился этого с помощью отмены К=1,3. Великий комбинатор!
Alexnik
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 11:28

  Alexnik написав:Українець! См. сайт ПФ. Там есть диаграммы с распальцовкой по сегментам. Короче, 80% пенсов получают меньше 3000 юа.
Получается 3083 от 9300 = 30%! Хотя по Европейским требованиям должно быть не менее 50%! Гройсманн добился этого с помощью отмены К=1,3. Великий комбинатор!

щаз команда молодых реформаторов восстановит справедливость! дайте ему время! и никакой беня не помешает ему!
dimson
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 11:28

Re: Пенсійний фонд назвав середній розмір пенсії в Україні

Alexnik написав:Українець! См. сайт ПФ. Там есть диаграммы с распальцовкой по сегментам. Короче, 80% пенсов получают меньше 3000 юа.
Получается 3083 от 9300 = 30%! Хотя по Европейским требованиям должно быть не менее 50%! Гройсманн добился этого с помощью отмены К=1,3. Великий комбинатор!
Каким ещё европейским требованиям, нет никаких требований.
Хотите 50% - придётся ЕСВ поднять вдвое. Тогда и средняя ЗП упадёт, и будет ваша желанная цифра. Только лучше не будет. Ещё несколько лет назад ЕСВ был 36%, и было ещё хуже. Если ЕСВ поднять, ещё больше зарплат уйдёт в тень
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 11:31

Re: Пенсійний фонд назвав середній розмір пенсії в Україні

https://www.pfu.gov.ua/2119090-dani-pro ... 1-01-2020/
І насправді мене особисто тут найбільше дратує один рядок :
- довічне грошове утримання суддів 3378 осіб - 45874.27 грн.
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 12:25

Справка Finance.ua:

Минимальная пенсия по возрасту с 1 января 2020 составляет 1889 грн.

В 2020 году в Украине дважды увеличится размер минимальной пенсии, также состоится индексация. В целом надбавка за год равна 131 гривны. С 1 июня 2020 минимальная пенсия вырастет на 74 грн (4.5%) и составит 1712 гривен.


Так что, минимальная пенсия будет с 1 июня уменьшена на 177 грн. по сравнению с январской?

Редакторы finance.ua, ауууууууу!
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 12:42

  Puente написав:https://www.pfu.gov.ua/2119090-dani-pro-serednij-rozmir-pensiyi-stanom-na-01-01-2020/
І насправді мене особисто тут найбільше дратує один рядок :
- довічне грошове утримання суддів 3378 осіб - 45874.27 грн.

Лечить "дратувалку" не пробовали?..
3378*45875/11.3М = даже на чашку кофе не хватит...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 12:51

  _hunter написав:
  Українець написав:Бісить поняття середній. Ви можете подавати інфо по сегментах. Для прикладу 90% пенсіонерів пенсія до 2000грн. 2% більше 60000грн.

Если так сильно интересует -- смотрите сразу отчеты ПФ.

Речь идет о том, что понятие средней (не только пенсии а и зарплаты и т.п.) - это по сути манипуляция, обман. Нужно правильнее и честнее говорить о медианной величине, а не о средней.
Конрад Карлович
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