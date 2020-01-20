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Пенсійний фонд назвав середній
розмір пенсії в Україні

Пенсійний фонд назвав середній розмір пенсії в Україні
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  #<12
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 13:02

  Конрад Карлович написав:
  _hunter написав:
  Українець написав:Бісить поняття середній. Ви можете подавати інфо по сегментах. Для прикладу 90% пенсіонерів пенсія до 2000грн. 2% більше 60000грн.

Если так сильно интересует -- смотрите сразу отчеты ПФ.

Речь идет о том, что понятие средней (не только пенсии а и зарплаты и т.п.) - это по сути манипуляция, обман. Нужно правильнее и честнее говорить о медианной величине, а не о средней.

А в моем ответе речь идет о том, что эти данные общедоступны: интересующиеся, при наличи сильного желания -- легко могут и медиану глянуть. При отсутствии сильного желания -- могут не смотреть...
Кстати: конкретно в этом случае медиана будет меньше средней на "пару/тройку копеек".

Как гласит древняя народная мудрость -- вся статистика -- это по сути манипуляция, обман.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 13:10

Re: Пенсійний фонд назвав середній розмір пенсії в Україні

  _hunter написав:А в моем ответе речь идет о том, что эти данные общедоступны: интересующиеся, при наличи сильного желания -- легко могут и медиану глянуть.


Могут - но ведь вопрос, затронутый мной не в этом. А в сознательной манипуляции властью цифрами. И кто глянет? 1% ?
Людям лапшу на уши вешают - нагло, цинично - и все вроде правда. Вот говорит министр - у нас растет экономика, кто бл хочет - может в минстат посмотреть - я не вру!!! Данные общедоступны!!! Многие верят. А некоторые даже заглядывают туда, что бы перепроверить - мало ли чего....
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 13:32

  Конрад Карлович написав:
  _hunter написав:А в моем ответе речь идет о том, что эти данные общедоступны: интересующиеся, при наличи сильного желания -- легко могут и медиану глянуть.


Могут - но ведь вопрос, затронутый мной не в этом. А в сознательной манипуляции властью цифрами. И кто глянет? 1% ?
Людям лапшу на уши вешают - нагло, цинично - и все вроде правда. Вот говорит министр - у нас растет экономика, кто бл хочет - может в минстат посмотреть - я не вру!!! Данные общедоступны!!! Многие верят. А некоторые даже заглядывают туда, что бы перепроверить - мало ли чего....

Я же написал -- кому интересно -- глянет. Если не смотрит -- значит не интересно.
И я так же написал -- отличие этих двух показателей -- единицы гривен.
Но как показывает даже эта ветка (где народ вроде как должен быть если не финансово, то хотя бы "арифметически" грамотным) -- если показывать разбивку "по сегментам" -- у толпы сразу начинает чесаться "дратувалка" -- "ко-ко-ко, да на такую-то пенсию аж десять пенсионеров кормить можно, ко-ко-ко -- а ее один человек получает"
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 13:54

_hunter
Ладно, напишу по простому. Для пенсий в нашей стране, нужно учитывать не их размер, а то, (к примеру) сколько еды в корзине на нее можно купить.
И новость из пенсионного фонда должна приблизительно выглядеть так:

Средний (минимальный, медианный) размер составил 0.5 корзины еды, а в прошлом году - 0.4. И несмотря на то, что прожить на нее одному человеку все равно не реально, налицо увеличение уровня жизни пенсионеров на 25%!!! Ура товарищи!
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 14:26

  Конрад Карлович написав:_hunter
Ладно, напишу по простому. Для пенсий в нашей стране, нужно учитывать не их размер, а то, (к примеру) сколько еды в корзине на нее можно купить.
И новость из пенсионного фонда должна приблизительно выглядеть так:

Средний (минимальный, медианный) размер составил 0.5 корзины еды, а в прошлом году - 0.4. И несмотря на то, что прожить на нее одному человеку все равно не реально, налицо увеличение уровня жизни пенсионеров на 20%!!! Ура товарищи!

Началось... А потому будет -- "а чего это у вас в корзине проезд на метро посчитан -- у нас в селе только маршрутки; и горячей воды в нашем ПГТ нету".
Более того: "корзниной" вообще другое ведомство "заведует" -- а отчета "сводная таблица" у ПФ банально по регламенту нет.
Еще раз: _вся_ статистика имеет смысл только в рамках задачи, под которые ее собирают. -- где-то читал: на всем Шарике есть только один (или вообще ни одного) человек "среднего роста".
Зачем про это новости пишут? -- вопрос хороший, но бесмысленный -- зачем вообще большую часть новостей пишут?..
Более того: даже придирка из начала поста смысла не имеет -- ПФ не рапортовал ни о каком улучшении -- просто опубликовали свой ежегодный отчет. Который еще по совковскому регламенту они обязаны публиковать. Никакой зрады тут нету.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 14:56

не стоит из-за этого ссорится.бестолковая сумма.тому кто получает пенсию,своя рубашка,как говорится ,ближе к телу.а остальным эта средняя до одного места.
Tabak
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 16:08

Re: Пенсійний фонд назвав середній розмір пенсії в Україні

  _hunter написав:Началось... А потому будет -- "а чего это у вас в корзине проезд на метро посчитан -- у нас в селе только маршрутки; и горячей воды в нашем ПГТ нету"

В корзине по питанию - нет проезда, комунальных и т.п.
Речь идет о постоянном зомбировании и обмане населения правительством и госслужбами.
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 16:50

  Конрад Карлович написав:
  _hunter написав:Началось... А потому будет -- "а чего это у вас в корзине проезд на метро посчитан -- у нас в селе только маршрутки; и горячей воды в нашем ПГТ нету"

В корзине по питанию - нет проезда, комунальных и т.п.
Речь идет о постоянном зомбировании и обмане населения правительством и госслужбами.

В корзине по питанию -- нет. Но она и не участвует в расчетах того же прожиточного минимума (точнее -- она вообще ни в каких расчетах не фигурирует).
Дык: не смотрите зомбоящик, читайте только качественную аналитику из множества источников, не забывайте на улице носить шапочку из фольги. -- методы борьбы с зомбированием давно известны...
_hunter
 
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