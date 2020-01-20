Пенсійний фонд назвав середній розмір пенсії в Україні

Додано: Вів 21 січ, 2020 14:26

Конрад Карлович написав: _hunter

Ладно, напишу по простому. Для пенсий в нашей стране, нужно учитывать не их размер, а то, (к примеру) сколько еды в корзине на нее можно купить.

И новость из пенсионного фонда должна приблизительно выглядеть так:



Средний (минимальный, медианный) размер составил 0.5 корзины еды, а в прошлом году - 0.4. И несмотря на то, что прожить на нее одному человеку все равно не реально, налицо увеличение уровня жизни пенсионеров на 20%!!! Ура товарищи! Ладно, напишу по простому. Для пенсий в нашей стране, нужно учитывать не их размер, а то, (к примеру) сколько еды в корзине на нее можно купить.

Началось... А потому будет -- "а чего это у вас в корзине проезд на метро посчитан -- у нас в селе только маршрутки; и горячей воды в нашем ПГТ нету".Более того: "корзниной" вообще другое ведомство "заведует" -- а отчета "сводная таблица" у ПФ банально по регламенту нет.Еще раз: _вся_ статистика имеет смысл только в рамках задачи, под которые ее собирают. -- где-то читал: на всем Шарике есть только один (или вообще ни одного) человек "среднего роста".Зачем про это новости пишут? -- вопрос хороший, но бесмысленный -- зачем вообще большую часть новостей пишут?..Более того: даже придирка из начала поста смысла не имеет -- ПФ не рапортовал ни о каком улучшении -- просто опубликовали свой ежегодный отчет. Который еще по совковскому регламенту они обязаны публиковать. Никакой зрады тут нету.