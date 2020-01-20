Пенсійний фонд назвав середній розмір пенсії в Україні
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Українець написав:Бісить поняття середній. Ви можете подавати інфо по сегментах. Для прикладу 90% пенсіонерів пенсія до 2000грн. 2% більше 60000грн.
Если так сильно интересует -- смотрите сразу отчеты ПФ.
Речь идет о том, что понятие средней (не только пенсии а и зарплаты и т.п.) - это по сути манипуляция, обман. Нужно правильнее и честнее говорить о медианной величине, а не о средней.
А в моем ответе речь идет о том, что эти данные общедоступны: интересующиеся, при наличи сильного желания -- легко могут и медиану глянуть. При отсутствии сильного желания -- могут не смотреть... Кстати: конкретно в этом случае медиана будет меньше средней на "пару/тройку копеек".
Как гласит древняя народная мудрость -- вся статистика -- это по сути манипуляция, обман.
_hunter написав:А в моем ответе речь идет о том, что эти данные общедоступны: интересующиеся, при наличи сильного желания -- легко могут и медиану глянуть.
Могут - но ведь вопрос, затронутый мной не в этом. А в сознательной манипуляции властью цифрами. И кто глянет? 1% ? Людям лапшу на уши вешают - нагло, цинично - и все вроде правда. Вот говорит министр - у нас растет экономика, кто бл хочет - может в минстат посмотреть - я не вру!!! Данные общедоступны!!! Многие верят. А некоторые даже заглядывают туда, что бы перепроверить - мало ли чего....
_hunter написав:А в моем ответе речь идет о том, что эти данные общедоступны: интересующиеся, при наличи сильного желания -- легко могут и медиану глянуть.
Могут - но ведь вопрос, затронутый мной не в этом. А в сознательной манипуляции властью цифрами. И кто глянет? 1% ? Людям лапшу на уши вешают - нагло, цинично - и все вроде правда. Вот говорит министр - у нас растет экономика, кто бл хочет - может в минстат посмотреть - я не вру!!! Данные общедоступны!!! Многие верят. А некоторые даже заглядывают туда, что бы перепроверить - мало ли чего....
Я же написал -- кому интересно -- глянет. Если не смотрит -- значит не интересно. И я так же написал -- отличие этих двух показателей -- единицы гривен. Но как показывает даже эта ветка (где народ вроде как должен быть если не финансово, то хотя бы "арифметически" грамотным) -- если показывать разбивку "по сегментам" -- у толпы сразу начинает чесаться "дратувалка" -- "ко-ко-ко, да на такую-то пенсию аж десять пенсионеров кормить можно, ко-ко-ко -- а ее один человек получает"
_hunter Ладно, напишу по простому. Для пенсий в нашей стране, нужно учитывать не их размер, а то, (к примеру) сколько еды в корзине на нее можно купить. И новость из пенсионного фонда должна приблизительно выглядеть так:
Средний (минимальный, медианный) размер составил 0.5 корзины еды, а в прошлом году - 0.4. И несмотря на то, что прожить на нее одному человеку все равно не реально, налицо увеличение уровня жизни пенсионеров на 25%!!! Ура товарищи!
Конрад Карлович написав:_hunter Ладно, напишу по простому. Для пенсий в нашей стране, нужно учитывать не их размер, а то, (к примеру) сколько еды в корзине на нее можно купить. И новость из пенсионного фонда должна приблизительно выглядеть так:
Средний (минимальный, медианный) размер составил 0.5 корзины еды, а в прошлом году - 0.4. И несмотря на то, что прожить на нее одному человеку все равно не реально, налицо увеличение уровня жизни пенсионеров на 20%!!! Ура товарищи!
Началось... А потому будет -- "а чего это у вас в корзине проезд на метро посчитан -- у нас в селе только маршрутки; и горячей воды в нашем ПГТ нету". Более того: "корзниной" вообще другое ведомство "заведует" -- а отчета "сводная таблица" у ПФ банально по регламенту нет. Еще раз: _вся_ статистика имеет смысл только в рамках задачи, под которые ее собирают. -- где-то читал: на всем Шарике есть только один (или вообще ни одного) человек "среднего роста". Зачем про это новости пишут? -- вопрос хороший, но бесмысленный -- зачем вообще большую часть новостей пишут?.. Более того: даже придирка из начала поста смысла не имеет -- ПФ не рапортовал ни о каком улучшении -- просто опубликовали свой ежегодный отчет. Который еще по совковскому регламенту они обязаны публиковать. Никакой зрады тут нету.
_hunter написав:Началось... А потому будет -- "а чего это у вас в корзине проезд на метро посчитан -- у нас в селе только маршрутки; и горячей воды в нашем ПГТ нету"
В корзине по питанию - нет проезда, комунальных и т.п. Речь идет о постоянном зомбировании и обмане населения правительством и госслужбами.
В корзине по питанию -- нет. Но она и не участвует в расчетах того же прожиточного минимума (точнее -- она вообще ни в каких расчетах не фигурирует). Дык: не смотрите зомбоящик, читайте только качественную аналитику из множества источников, не забывайте на улице носить шапочку из фольги. -- методы борьбы с зомбированием давно известны...
Alexnik написав:Українець! См. сайт ПФ. Там есть диаграммы с распальцовкой по сегментам. Короче, 80% пенсов получают меньше 3000 юа. Получается 3083 от 9300 = 30%! Хотя по Европейским требованиям должно быть не менее 50%! Гройсманн добился этого с помощью отмены К=1,3. Великий комбинатор!
Не 80%, а 70% отримують менше 3000 грн.
_hunter написав:Кстати: конкретно в этом случае медиана будет меньше средней на "пару/тройку копеек".
Це не так. Згідно з даних 70% отримують менше 3000 грн., отже медіана буде близько середньої серед тих, хто отримує 2-3 тис - 2361 грн, що суттєво менше 3000.