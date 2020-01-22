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Пенсійний фонд назвав середній розмір пенсії в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 23 січ, 2020 12:56
vovey89 написав:
42 года стажа, последние 12 лет ЭСВ платилось с двух минимальных заработных плат. А пенсию дали на 100 гривен больше минимальной, вы в своём уме 1768 грн на 2020 год? Куда звонить и кому жаловаться?
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