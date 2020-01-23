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Пенсійний фонд назвав середній
розмір пенсії в Україні

Пенсійний фонд назвав середній розмір пенсії в Україні
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  #<123
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 12:56

  vovey89 написав:42 года стажа, последние 12 лет ЭСВ платилось с двух минимальных заработных плат. А пенсию дали на 100 гривен больше минимальной, вы в своём уме 1768 грн на 2020 год? Куда звонить и кому жаловаться?


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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 16:13

  vovey89 написав:42 года стажа, последние 12 лет ЭСВ платилось с двух минимальных заработных плат. А пенсию дали на 100 гривен больше минимальной, вы в своём уме 1768 грн на 2020 год? Куда звонить и кому жаловаться?


Проблема у тому, що для нарахування пенсії береться зарплата майже за 25 років. Починаючи з 1 липня 2000 року - вся, а до 01.07.2000-го на вибір будь-які 5 років підряд. На січень 2020-го враховується зарплата за 294 місяці. І, навіть, якщо припустити, що в тебе 144 місяці коефіцієнт зарплати був 1 ( а дві мінімалки це трохи менеше 1), то решта 150 місяців у тебе було 0,35.

От і виходить такий розрахунок:
Коефіцієнт стажу: Кс = 0,42
Коефіцієнт зарплати: Кз = (144*1+150*0,35)/294 = 0,668
Середня зарплата за 2016-2018: Сз = 6188,89
Мінімальна пенсія: Мп 1638

Пенсія = Кс*Кз*Сз+2%*Мп = 0,42*0,668*6188,89+0,02*1638 = 1769

Скоріш за все, історія видумана, так як при 40+ роках стажу, тобі мали встановити надбавку до пенсії до 2000 грн. Якщо історія не видумана і тобі платять мнеше 2000, то могли врахувати менший стаж. На порталі pfu.gov.ua можна подивитися свою пенсійну справу, там все є.
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