Пенсійний фонд назвав середній розмір пенсії в Україні

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Додано: Чет 23 січ, 2020 12:56
Додано: Вів 28 січ, 2020 16:13
Проблема у тому, що для нарахування пенсії береться зарплата майже за 25 років. Починаючи з 1 липня 2000 року - вся, а до 01.07.2000-го на вибір будь-які 5 років підряд. На січень 2020-го враховується зарплата за 294 місяці. І, навіть, якщо припустити, що в тебе 144 місяці коефіцієнт зарплати був 1 ( а дві мінімалки це трохи менеше 1), то решта 150 місяців у тебе було 0,35.
От і виходить такий розрахунок:
Коефіцієнт стажу: Кс = 0,42
Коефіцієнт зарплати: Кз = (144*1+150*0,35)/294 = 0,668
Середня зарплата за 2016-2018: Сз = 6188,89
Мінімальна пенсія: Мп 1638
Пенсія = Кс*Кз*Сз+2%*Мп = 0,42*0,668*6188,89+0,02*1638 = 1769
Скоріш за все, історія видумана, так як при 40+ роках стажу, тобі мали встановити надбавку до пенсії до 2000 грн. Якщо історія не видумана і тобі платять мнеше 2000, то могли врахувати менший стаж. На порталі pfu.gov.ua можна подивитися свою пенсійну справу, там все є.
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