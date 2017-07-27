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Трейдер

Трейдер
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 12:55

Трейдер

Пропонуємо до обговорення:
Трейдер (від англ. Trader - торговець) - біржовий торговець

Дивися повний текст Трейдер.
R2
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