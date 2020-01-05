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У Мін’юсті планують
розпочати розпродаж в'язниць

У Мін’юсті планують розпочати розпродаж в'язниць
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 13:46

У Мін’юсті планують розпочати розпродаж в'язниць

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство юстиції України планує розпочати розпродаж в'язниць з надходженням частини отриманого доходу не до загального бюджету держави, а безпосередньо у міністерство.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 13:46

А если случится чудо и наши органы начнут работать :) то куда селить негодяев различных мастей ? Будем потом выкупать но уже в три раза дороже ? Или в Минюсте есть информация, что старая схема - отдал часть и на свободу с чистой совестью, продолжит иметь место ? ;)

Хотя меня улыбает данная ситуация, жаль не художник, миниатюра с преступником в наручниках перед воротами тюрьмы, на которой весит табличка "мест нет" так и стоит у меня перед глазами :)
Igorten
 
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