Міністерство юстиції України планує розпочати розпродаж в'язниць з надходженням частини отриманого доходу не до загального бюджету держави, а безпосередньо у міністерство.
Дивися повний текст У Мін’юсті планують розпочати розпродаж в'язниць.
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Додано: Вів 21 січ, 2020 13:46
У Мін’юсті планують розпочати розпродаж в'язниць
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Мін’юсті планують розпочати розпродаж в'язниць.
Додано: Вів 21 січ, 2020 13:46
А если случится чудо и наши органы начнут работать :) то куда селить негодяев различных мастей ? Будем потом выкупать но уже в три раза дороже ? Или в Минюсте есть информация, что старая схема - отдал часть и на свободу с чистой совестью, продолжит иметь место ? ;)
Хотя меня улыбает данная ситуация, жаль не художник, миниатюра с преступником в наручниках перед воротами тюрьмы, на которой весит табличка "мест нет" так и стоит у меня перед глазами :)
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