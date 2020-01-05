У Мін’юсті планують розпочати розпродаж в'язниць

Додано: Вів 21 січ, 2020 15:15

_hunter написав: Igorten написав: Будем потом выкупать но уже в три раза дороже ? Будем потом выкупать но уже в три раза дороже ?

Зачем? -- в тех же Штатах частные тюрьмы вполне удачно существуют -- и даже приносят ощутимую прибыль.[/quЧастные тюрьмы в штатах - это овер-прибыльный бизнес. За каждого зека от государства платятся денежка из бюджета, + заключенные там по сути - рабы, сверхдешевая рабочая сила, тоесть зарабатывают деньги "хозяину", и добавить срок безо всякого суда вполне может сам начальник тюрьмы, на внутренней комиссии, как и существенно скостить, только комиссия чуть другая. Единственный сдерживающий фактор - комиссии по правам человека и боязнь огласки, у них там это действительно работает, но и они не вездесущи. Не дай Бог дать нашим небожителям дорваться до такой кормушки....