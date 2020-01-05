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У Мін’юсті планують
розпочати розпродаж в'язниць

У Мін’юсті планують розпочати розпродаж в'язниць
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 13:46

У Мін’юсті планують розпочати розпродаж в'язниць

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство юстиції України планує розпочати розпродаж в'язниць з надходженням частини отриманого доходу не до загального бюджету держави, а безпосередньо у міністерство.

Дивися повний текст У Мін’юсті планують розпочати розпродаж в'язниць.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 13:46

А если случится чудо и наши органы начнут работать :) то куда селить негодяев различных мастей ? Будем потом выкупать но уже в три раза дороже ? Или в Минюсте есть информация, что старая схема - отдал часть и на свободу с чистой совестью, продолжит иметь место ? ;)

Хотя меня улыбает данная ситуация, жаль не художник, миниатюра с преступником в наручниках перед воротами тюрьмы, на которой весит табличка "мест нет" так и стоит у меня перед глазами :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 14:25

Re: У Мін’юсті планують розпочати розпродаж в'язниць

у нас больше тюрем, чем нам пока нужно, существенно больше
  Igorten написав:А если случится чудо и наши органы начнут работать :)


Именно: "чем нам пока нужно". По Фрейду 8)

Может они рассчитывают, что им пятизвездочные гостиницы под тюрьмы переоборудовать будут, так как в обычных для всей их воровской шоблы мест не хватит? Так фигушки, будут сидеть в тех же самых казематах с крысами и плесенью, но частных, еще и сами за свою еду и за коммунальные доплачивать :mrgreen:
Весна прийде - саджати будемо!
... - Ну, через рік, так через рік!
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 14:28

  Igorten написав:Будем потом выкупать но уже в три раза дороже ?

Зачем? -- в тех же Штатах частные тюрьмы вполне удачно существуют -- и даже приносят ощутимую прибыль.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 14:48

_hunter Где мы, а где штаты :) Или по другому, если вы мальчик то натянуть на себя женское белье как бы не очень ;)
Востаннє редагувалось Igorten в Вів 21 січ, 2020 15:16, всього редагувалось 1 раз.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 15:14

  Igorten написав:_hunter Где мы, а где штаты :)

ОК, как насчет Британии и Швеции? Да и наши северные соседи подобными же мыслями озадачились.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 15:15

  _hunter написав:
  Igorten написав:Будем потом выкупать но уже в три раза дороже ?

Зачем? -- в тех же Штатах частные тюрьмы вполне удачно существуют -- и даже приносят ощутимую прибыль.[/qu
Частные тюрьмы в штатах - это овер-прибыльный бизнес. За каждого зека от государства платятся денежка из бюджета, + заключенные там по сути - рабы, сверхдешевая рабочая сила, тоесть зарабатывают деньги "хозяину", и добавить срок безо всякого суда вполне может сам начальник тюрьмы, на внутренней комиссии, как и существенно скостить, только комиссия чуть другая. Единственный сдерживающий фактор - комиссии по правам человека и боязнь огласки, у них там это действительно работает, но и они не вездесущи. Не дай Бог дать нашим небожителям дорваться до такой кормушки....
stas_ua
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 15:19

  _hunter написав:
  Igorten написав:_hunter Где мы, а где штаты :)

ОК, как насчет Британии и Швеции? Да и наши северные соседи подобными же мыслями озадачились.

Вы сперва постройте и наладьте как в Британии и Швеции. Это наша беда, всегда не с того конца начинаем.
Простой пример, 50 км/ч есть, а контроля и соблюдения нет.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 15:41

  Igorten написав:
  _hunter написав:
  Igorten написав:_hunter Где мы, а где штаты :)

ОК, как насчет Британии и Швеции? Да и наши северные соседи подобными же мыслями озадачились.

Вы сперва постройте и наладьте как в Британии и Швеции. Это наша беда, всегда не с того конца начинаем.
Простой пример, 50 км/ч есть, а контроля и соблюдения нет.

В смысле? -- а садить туда кого? -- добровольцев?
Наша беда в том, что как была тут "страна советов" -- так и осталась: все знают как делать правильно, только делать никто ничего не хочет...
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 15:48

  _hunter написав:Наша беда в том, что как была тут "страна советов" -- так и осталась: все знают как делать правильно, только делать никто ничего не хочет...

Ага была, одни советы теперь и остались.
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