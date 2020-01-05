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Додано: Вів 21 січ, 2020 16:12
_hunter Осмелюсь заметить, что о частных тюрьмах речь не идет, их тупо хотят продать как ненужное имущество. Так что вы там чего то себе напридумывали. А что до частных тюрем то жаль что вы не хотите понимать о чем я вам писал. Если вы прикрутите на свои жигули болт от мерседеса толку не будет.
Додано: Вів 21 січ, 2020 16:34
Re: У Мін’юсті планують розпочати розпродаж в'язниць
Для олигархов и чиновников-коррупционеров теперь дешевле будет купить себе тюрьму, чем платить ментам и судьям за своё освобождение. Причем перерегистрируют ее прямо по адресу своего особняка.
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