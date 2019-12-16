Колишній адвокат президента-втікача Віктора Януковича Олександр Бабіков став першим заступником директора Державного бюро розслідувань.
Дивися повний текст Колишнього адвоката Януковича призначили заступником директора Держбюро розслідувань.
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Додано: Вів 21 січ, 2020 13:51
Колишнього адвоката Януковича призначили заступником...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Колишнього адвоката Януковича призначили заступником директора Держбюро розслідувань.
Додано: Вів 21 січ, 2020 13:51
Ну если он бывший адвокат, то какой конфликт интересов ? Ну наверно общественной организации виднее, тем более такой авторитетной :)
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