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Колишнього адвоката Януковича
призначили заступником...

Колишнього адвоката Януковича призначили заступником...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 13:51

Колишнього адвоката Януковича призначили заступником...

Пропонуємо до обговорення:
Колишній адвокат президента-втікача Віктора Януковича Олександр Бабіков став першим заступником директора Державного бюро розслідувань.

Дивися повний текст Колишнього адвоката Януковича призначили заступником директора Держбюро розслідувань.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 13:51

Ну если он бывший адвокат, то какой конфликт интересов ? Ну наверно общественной организации виднее, тем более такой авторитетной :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 13:56

"какая разница"- призначайте вже самого януковоча!
komp
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 14:11

  komp написав:"какая разница"- призначайте вже самого януковоча!

"конфликт интересов - противоречие между личными интересами адвоката и его профессиональными правами и обязанностями"
Профессиональные права и обязанности вижу, личные интересы - факты в студию. А нравится это кому то или нет ...
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 14:25

Re: Колишнього адвоката Януковича призначили заступником...

Судячи з усього - у нас просто якось стає вже менше людей взагалі , ніж посад ... Пом"ятаю - колись раніше вже були жарти на цю тему ... Років 10 тому ...
Puente
 
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