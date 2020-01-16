Президент України Володимир Зеленський хоче видавати ліцензію іноземцям, щоб вони могли на законних підставах добувати в нашій країні газ і нафту.
Дивися повний текст Іноземці зможуть добувати газ і нафту в Україні.
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Додано: Вів 21 січ, 2020 16:13
Іноземці зможуть добувати газ і нафту в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Іноземці зможуть добувати газ і нафту в Україні.
Додано: Вів 21 січ, 2020 16:13
В принципе, не важно, кто будет добывать нефть... Дъявол всегда в деталях. Таких, как сколько этой нефти будет оставаться в Украине, как будут распределятся доходы от её продажи (нефть - собственности народа, согласно Конституции Украины). Украина это не ОАЭ, нефти тут немного (большую часть выкачали ещё при СССР) и крайне важно, чтобы она работала на благо украинского народа, а не на транснациональные корпорации. Чтобы доходы от неё вкладывались в строительство новых мощностей для её переработки, для насыщения внутреннего рынка и снижения внутренних цен.
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