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В Київмісьраді пропонують
збільшити податок на доходи...

В Київмісьраді пропонують збільшити податок на доходи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 16:26

В Київмісьраді пропонують збільшити податок на доходи...

Пропонуємо до обговорення:
Київрада звернеться до Верховної Ради щодо справедливого розподілу податку на доходи фізичних осіб для столиці.

Дивися повний текст В Київмісьраді пропонують збільшити податок на доходи фізосіб.
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 16:26

Писатель заголовка статью не читал совсем.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 16:47

  moveton написав:Писатель заголовка статью не читал совсем.

Такой заголовок просто более кликабельный :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 16:50

Re: В Київмісьраді пропонують збільшити податок на доходи...

Это само собой. Но обычно всё таки формулируют так, чтобы хотя бы формально было правдой. А тут совсем враньё.
moveton
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