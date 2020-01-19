Київрада звернеться до Верховної Ради щодо справедливого розподілу податку на доходи фізичних осіб для столиці.
Дивися повний текст В Київмісьраді пропонують збільшити податок на доходи фізосіб.
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Додано: Вів 21 січ, 2020 16:26
В Київмісьраді пропонують збільшити податок на доходи...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Київмісьраді пропонують збільшити податок на доходи фізосіб.
Додано: Вів 21 січ, 2020 16:47
Додано: Вів 21 січ, 2020 16:50
Re: В Київмісьраді пропонують збільшити податок на доходи...
Это само собой. Но обычно всё таки формулируют так, чтобы хотя бы формально было правдой. А тут совсем враньё.
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