Київрада звернеться до Верховної Ради щодо справедливого розподілу податку на доходи фізичних осіб для столиці.
Дивися повний текст В Київмісьраді пропонують збільшити податок на доходи фізосіб.
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Додано: Вів 21 січ, 2020 16:26
В Київмісьраді пропонують збільшити податок на доходи...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Київмісьраді пропонують збільшити податок на доходи фізосіб.
Додано: Вів 21 січ, 2020 16:47
Додано: Вів 21 січ, 2020 16:50
Re: В Київмісьраді пропонують збільшити податок на доходи...
Это само собой. Но обычно всё таки формулируют так, чтобы хотя бы формально было правдой. А тут совсем враньё.
Додано: Сер 22 січ, 2020 13:08
Разворовали на всем, каштанах, земле, ремонтах, мостах , а наказания и возврата нет
Додано: Сер 22 січ, 2020 14:14
Пусть меньше воруют тогда и будет хватать на школы и детсады.
Куда деньги за землю и поборы застройщтиков деваються не хочет пабат оветить?
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