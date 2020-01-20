Україна більше не претендує на створення митного союзу з ЄС, але розраховує на спрощення митних процедур.
Дивися повний текст Україна відмовилася від ідеї митного союзу з ЄС - Кулеба.
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Додано: Вів 21 січ, 2020 17:04
Україна відмовилася від ідеї митного союзу з ЄС - Кулеба
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Дивися повний текст Україна відмовилася від ідеї митного союзу з ЄС - Кулеба.
Додано: Вів 21 січ, 2020 17:04
Какой таможенный союз?Таможня-курица несущая золотые яйца для "всех наших" государственных мужей.
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