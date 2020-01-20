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Україна відмовилася від ідеї
митного союзу з ЄС - Кулеба

Україна відмовилася від ідеї митного союзу з ЄС - Кулеба
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 17:04

Україна відмовилася від ідеї митного союзу з ЄС - Кулеба

Пропонуємо до обговорення:
Україна більше не претендує на створення митного союзу з ЄС, але розраховує на спрощення митних процедур.

Дивися повний текст Україна відмовилася від ідеї митного союзу з ЄС - Кулеба.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 17:04

Какой таможенный союз?Таможня-курица несущая золотые яйца для "всех наших" государственных мужей.
sena_2008atp
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