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В Україні зацікавлені у
залученні стратегічного...

В Україні зацікавлені у залученні стратегічного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 20:14

В Україні зацікавлені у залученні стратегічного...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство інфраструктури зацікавлене у залученні стратегічного інвестора для АТ "Укрпошта", але 51% акцій компанії має залишились у державній власності.

Дивися повний текст В Україні зацікавлені у залученні стратегічного інвестора для Укрпошти - Криклій.
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