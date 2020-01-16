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В Україні зацікавлені у залученні стратегічного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 21 січ, 2020 20:14
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство інфраструктури зацікавлене у залученні стратегічного інвестора для АТ "Укрпошта", але 51% акцій компанії має залишились у державній власності.
Дивися повний текст В Україні зацікавлені у залученні стратегічного інвестора для Укрпошти - Криклій
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