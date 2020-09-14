В первую очередь интересен кешбэком на бронирования на Airbnb. Всего 2%, но это чуть ли не единственный сервис, который работает с Airbnb. Процент кешбэка плюс-минус такой же, как и у упомянутых выше сервисов.
|
|
|
Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 03 лют, 2020 10:46
Re: Сервис кешбеков
В первую очередь интересен кешбэком на бронирования на Airbnb. Всего 2%, но это чуть ли не единственный сервис, который работает с Airbnb. Процент кешбэка плюс-минус такой же, как и у упомянутых выше сервисов.
Додано: Пон 03 лют, 2020 11:05
Я вже більше 3 років користуюся сервісом Payback -
Додано: Пон 03 лют, 2020 11:11
cashback.ru
По некоторым магазинам лучшее предложение. Вывод на прихват через wise трансфер из Европы
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
Додано: Пон 03 лют, 2020 12:56
Re: Сервис кешбеков
что скажете о сервисе кэшбэк от компании NPBFX? были какие-то проблемы с выводом?
Додано: Вів 04 лют, 2020 20:50
Всегда сравниваю проценты.
Часто наибольший в сервисе Гриваси
Например на Iherb - 4.5%. Большего нигде не видел.
БОНУС 10 Евро на ж/д, автобусные и авиа билеты - http://bit.do/eUcnW
Додано: Чет 13 лют, 2020 17:19
кэшбэк крутая тема. покупаешь что-то и часть денюшки возвращается. я довольно часто делаю покупки онлайн, особенно продукты. заказал и тебе привезли домой. пользуюсь только
Додано: Нед 16 лют, 2020 18:21
есть много способов экономить
olena852131
Всем доброго времени суток ! На сегодняшний день, далеко не только кэшбек дает возможность сэкономить, вот реальный пример, можете проверить через airbnb регистрация,https://airbnbpro.ru/airbnb-discounts/
Додано: Вів 15 вер, 2020 17:19
Re: Сервис кешбеков
Invadercash
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|