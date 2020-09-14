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Сервис кешбеков

Сервис кешбеков
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Як заощаджувати та економити
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 10:46

Re: Сервис кешбеков

https://hellocashback.com.ua
В первую очередь интересен кешбэком на бронирования на Airbnb. Всего 2%, но это чуть ли не единственный сервис, который работает с Airbnb. Процент кешбэка плюс-минус такой же, как и у упомянутых выше сервисов.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 11:05

Я вже більше 3 років користуюся сервісом Payback - https://payback.ua/hOX7z (посилання реферальне). За цей час сума кешбеку більше 15к. Що найбільше радує в них це програма лояльності - чим більше отримав кешбеку - тим більший його відсоток. Наприклад Aliexpress у мене зараз 7%. Виведення бонусу від 10 грн. Адекватна служба підтримки. Постійно проводять якісь акції. Кількість партнерів постійно зростає.
Sirchyk
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 11:11

cashback.ru

По некоторым магазинам лучшее предложение. Вывод на прихват через wise трансфер из Европы
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 12:56

Re: Сервис кешбеков

что скажете о сервисе кэшбэк от компании NPBFX? были какие-то проблемы с выводом?
МиколаКуц
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 20:50

Всегда сравниваю проценты.
Часто наибольший в сервисе Гриваси https://grivasi.com/ua/welcome/?user=3125.
Например на Iherb - 4.5%. Большего нигде не видел.
БОНУС 10 Евро на ж/д, автобусные и авиа билеты - http://bit.do/eUcnW
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 17:19

кэшбэк крутая тема. покупаешь что-то и часть денюшки возвращается. я довольно часто делаю покупки онлайн, особенно продукты. заказал и тебе привезли домой. пользуюсь только https://payback.ua/ . никаких претензий нет, кешбек выводят в срок. так что от души, рекомендую :D
olena852131
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 18:21

есть много способов экономить

olena852131
Всем доброго времени суток ! На сегодняшний день, далеко не только кэшбек дает возможность сэкономить, вот реальный пример, можете проверить через airbnb регистрация,https://airbnbpro.ru/airbnb-discounts/
dimqa288
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 19:56

спасибо за информацию
ann_manoff
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Повідомлення Додано: Вів 15 вер, 2020 17:19

Re: Сервис кешбеков

Invadercash https://invadercash.com/shops/aliexpress предлагает максимальный кэшбек среди конкурентов, это самый выгодный сервис на данный момент.
tetetinserheyinv
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  #<12
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