Голова Ради Національного банку Богдан Данилишин закликає до конструктивного діалогу між державою та колишніми власником Приватбанку Ігорем Коломойським.
Дивися повний текст Голова Ради НБУ закликає до діалогу з Коломойським.
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Додано: Вів 21 січ, 2020 21:43
Голова Ради НБУ закликає до діалогу з Коломойським
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Голова Ради НБУ закликає до діалогу з Коломойським.
Додано: Вів 21 січ, 2020 21:43
діалог з бєньою все рівно, що діалог з москвою. прокинуть обоє. думати треба, пане данилишин.
Додано: Вів 21 січ, 2020 22:29
Переговоры с Коломойским ? Может сперва перед Януковичем извинимся, а то как то не последовательно
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