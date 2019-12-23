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Голова Ради НБУ закликає
до діалогу з Коломойським

Голова Ради НБУ закликає до діалогу з Коломойським
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 21:43

Голова Ради НБУ закликає до діалогу з Коломойським

Пропонуємо до обговорення:
Голова Ради Національного банку Богдан Данилишин закликає до конструктивного діалогу між державою та колишніми власником Приватбанку Ігорем Коломойським.

Дивися повний текст Голова Ради НБУ закликає до діалогу з Коломойським.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 21:43

діалог з бєньою все рівно, що діалог з москвою. прокинуть обоє. думати треба, пане данилишин.
igorbuda52
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 22:29

Переговоры с Коломойским ? Может сперва перед Януковичем извинимся, а то как то не последовательно :)
Igorten
 
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