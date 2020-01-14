За результатами 2019 року економічне ефект від роботи Податкової міліції склав 11,1 млрд гривень.
Дивися повний текст Податкова міліція підрахувала економічний ефект за 2019.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 22 січ, 2020 00:28
Податкова міліція підрахувала економічний ефект за 2019
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Податкова міліція підрахувала економічний ефект за 2019.
Додано: Сер 22 січ, 2020 00:28
Одного налоговика я как-то спросил. А что полезного Вы сделали в этом году.
Он Ответил, что наложили арест на имущество предприятия и счета в банках, оно скрыло от уплаты в бюджет около 50 тыс. грн. налога на прибыль.
Я: А может они просто ошиблись?
Он: Моя задача открыть дело, а там пускай сами в суде разбираются.
Я: А предприятие сейчас работает?
Он: Нет, уже полгода не работает.
Я: А сколько было уплачено налога на прибыль за прошлый год?
Он: Более миллиона грн.
Я: Выходит, чтобы взыскать в бюджет 50 тис. грн, Ваши действия привели к утрате полмиллиона.
Он: Мое дело открыть дело, а остальное меня не касается.
Я: А если бы Вы получали зарплату из бюджета только за счет налогов от курируемых Вами предприятий, Вы бы равно наложили арест на имущество этого предпрития, что привело его к полугодичному простою?
Он промолчал.
|