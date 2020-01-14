Податкова міліція підрахувала економічний ефект за 2019

Додано: Сер 22 січ, 2020 00:28

Одного налоговика я как-то спросил. А что полезного Вы сделали в этом году.

Он Ответил, что наложили арест на имущество предприятия и счета в банках, оно скрыло от уплаты в бюджет около 50 тыс. грн. налога на прибыль.

Я: А может они просто ошиблись?

Он: Моя задача открыть дело, а там пускай сами в суде разбираются.

Я: А предприятие сейчас работает?

Он: Нет, уже полгода не работает.

Я: А сколько было уплачено налога на прибыль за прошлый год?

Он: Более миллиона грн.

Я: Выходит, чтобы взыскать в бюджет 50 тис. грн, Ваши действия привели к утрате полмиллиона.

Он: Мое дело открыть дело, а остальное меня не касается.

Я: А если бы Вы получали зарплату из бюджета только за счет налогов от курируемых Вами предприятий, Вы бы равно наложили арест на имущество этого предпрития, что привело его к полугодичному простою?

Он промолчал.