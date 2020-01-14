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Податкова міліція підрахувала
економічний ефект за 2019

Податкова міліція підрахувала економічний ефект за 2019
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 00:28

Податкова міліція підрахувала економічний ефект за 2019

Пропонуємо до обговорення:
За результатами 2019 року економічне ефект від роботи Податкової міліції склав 11,1 млрд гривень.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 00:28

Одного налоговика я как-то спросил. А что полезного Вы сделали в этом году.
Он Ответил, что наложили арест на имущество предприятия и счета в банках, оно скрыло от уплаты в бюджет около 50 тыс. грн. налога на прибыль.
Я: А может они просто ошиблись?
Он: Моя задача открыть дело, а там пускай сами в суде разбираются.
Я: А предприятие сейчас работает?
Он: Нет, уже полгода не работает.
Я: А сколько было уплачено налога на прибыль за прошлый год?
Он: Более миллиона грн.
Я: Выходит, чтобы взыскать в бюджет 50 тис. грн, Ваши действия привели к утрате полмиллиона.
Он: Мое дело открыть дело, а остальное меня не касается.
Я: А если бы Вы получали зарплату из бюджета только за счет налогов от курируемых Вами предприятий, Вы бы равно наложили арест на имущество этого предпрития, что привело его к полугодичному простою?
Он промолчал.
vasil_len
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