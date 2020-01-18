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У якій валюті зберігають гроші українці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 22 січ, 2020 01:18
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили банкіри під час круглого столу Finclub «Що буде з депозитами у 2020 році?».
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Додано: Сер 22 січ, 2020 01:18
Форвард російський банк. Ті хто ставить туди - не українці.
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