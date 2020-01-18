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У якій валюті зберігають
гроші українці

У якій валюті зберігають гроші українці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 01:18

У якій валюті зберігають гроші українці

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили банкіри під час круглого столу Finclub «Що буде з депозитами у 2020 році?».

Дивися повний текст У якій валюті зберігають гроші українці.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 01:18

Форвард російський банк. Ті хто ставить туди - не українці.
bodia1406
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 08:44

  bodia1406 написав:Форвард російський банк. Ті хто ставить туди - не українці.

Огласите пожалуйста все банки какими должны пользоваться украинцы. Заодно сообщите когда у клиентов Форварда отберут гражданство. Ну и как говорилось проверьте ваш газ, есть шанс что вы не только не патриот но и нифига не украинец :)
Igorten
 
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