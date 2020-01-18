Про це повідомили банкіри під час круглого столу Finclub «Що буде з депозитами у 2020 році?».
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Додано: Сер 22 січ, 2020 01:18
У якій валюті зберігають гроші українці
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У якій валюті зберігають гроші українці.
Додано: Сер 22 січ, 2020 08:44
Огласите пожалуйста все банки какими должны пользоваться украинцы. Заодно сообщите когда у клиентов Форварда отберут гражданство. Ну и как говорилось проверьте ваш газ, есть шанс что вы не только не патриот но и нифига не украинец
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