RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Оржель розповів, чим
займатиметься новостворена...

Оржель розповів, чим займатиметься новостворена...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 09:08

Оржель розповів, чим займатиметься новостворена...

Пропонуємо до обговорення:
Державне підприємство "Укруголь" буде займатися продажем вугілля, в його склад не будуть входити шахти.

Дивися повний текст Оржель розповів, чим займатиметься новостворена держкомпанія \"Укрвугілля\".
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92994
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 09:08

Создана очередная прокладка-кормушка.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1866
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 487 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 09:51

Очередной посредник с ЗП под 300000
butok1201
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12
З нами з: 21.01.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криклій розповів, як приватні компанії будуть проводити...
R2 » Суб 04 січ, 2020 14:55
9 935
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 січ, 2020 15:32
nechuev
Коболєв розповів, завдяки чому Україна припинила...
R2 » Пон 20 січ, 2020 15:20
1 126
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 січ, 2020 15:20
Українець
Милованов розповів про найбільший запропонований хабар
R2 » П'ят 17 січ, 2020 09:33
7 523
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 січ, 2020 17:18
bobo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Аккордбанк (316)
22.01.2020 09:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.