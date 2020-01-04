|
|
|
Оржель розповів, чим займатиметься новостворена...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 22 січ, 2020 09:08
Пропонуємо до обговорення:
Державне підприємство "Укруголь" буде займатися продажем вугілля, в його склад не будуть входити шахти.
Дивися повний текст Оржель розповів, чим займатиметься новостворена держкомпанія \"Укрвугілля\"
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 92994
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 130 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 22 січ, 2020 09:08
Создана очередная прокладка-кормушка.
-
sena_2008atp
-
-
- Повідомлень: 1866
- З нами з: 31.05.15
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 487 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 22 січ, 2020 09:51
Очередной посредник с ЗП под 300000
-
butok1201
-
-
- Повідомлень: 12
- З нами з: 21.01.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|