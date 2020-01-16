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Укрпошта отримала 600 млн
грн прибутку за 2019 рік

Укрпошта отримала 600 млн грн прибутку за 2019 рік
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 09:17

Укрпошта отримала 600 млн грн прибутку за 2019 рік

Пропонуємо до обговорення:
За підсумками 2019 року фінансовий результат Укрпошти зріс на 1,1 мільярда гривень — до 600 мільйонів гривень прибутку.

Дивися повний текст Укрпошта отримала 600 млн грн прибутку за 2019 рік.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 09:18

...а если поднять зп низовому звену работников хотя бы на +1000грн, то ни о какой прибыли уже говрить и не придется, - Смелянский еще и доплачивать вынужден был бы из своего кармана, чтобы покрыть разрыв, а не премию в ннн-цать "лимонов" рисовать себе ... :)
maestro71
 
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