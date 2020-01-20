За підсумками 2019 року фінансовий результат Укрпошти зріс на 1,1 мільярда гривень — до 600 мільйонів гривень прибутку.
Дивися повний текст Укрпошта отримала 600 млн грн прибутку за 2019 рік.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 22 січ, 2020 09:17
Укрпошта отримала 600 млн грн прибутку за 2019 рік
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Укрпошта отримала 600 млн грн прибутку за 2019 рік.
Додано: Сер 22 січ, 2020 09:18
...а если поднять зп низовому звену работников хотя бы на +1000грн, то ни о какой прибыли уже говрить и не придется, - Смелянский еще и доплачивать вынужден был бы из своего кармана, чтобы покрыть разрыв, а не премию в ннн-цать "лимонов" рисовать себе ... :)
Додано: Сер 22 січ, 2020 10:45
Прибуток можна отримати по різному. Можна так як Укртелекомі скороченням витрат ( звільнення працівників, зменшенням ФОП, невкладанням коштів в підтримання основних засобів і т.д.) розпродажем основних засобів. Разово це принесе прибуток, але в подальшому розвал і деградація. А враховуючи що Укртелеком та Укрпошта під керівництвом професіоналів від Ахметки, думаю процеси однакові.
Додано: Чет 23 січ, 2020 17:50
Пфф, ну народ, вы серьёзно? Укрпочта это совок. Ни в одном отделении Украины нет порядка, нет зарплат толковых. Аванс 800 грн и зп 1100. Это у почтальенов. Итого 1900 в месяц. Выжил бы этот драный их директор на такие деньги?... За то только и ждут, чтоб выпендриться, что у них доход вырос. И чё? Кому от этого легче? Бессовестные! P.s. Я не работник почты. Просто выбесило.
|