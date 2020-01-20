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Укрпошта отримала 600 млн
грн прибутку за 2019 рік

Укрпошта отримала 600 млн грн прибутку за 2019 рік
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 09:17

Укрпошта отримала 600 млн грн прибутку за 2019 рік

Пропонуємо до обговорення:
За підсумками 2019 року фінансовий результат Укрпошти зріс на 1,1 мільярда гривень — до 600 мільйонів гривень прибутку.

Дивися повний текст Укрпошта отримала 600 млн грн прибутку за 2019 рік.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 09:18

...а если поднять зп низовому звену работников хотя бы на +1000грн, то ни о какой прибыли уже говрить и не придется, - Смелянский еще и доплачивать вынужден был бы из своего кармана, чтобы покрыть разрыв, а не премию в ннн-цать "лимонов" рисовать себе ... :)
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 10:45

Прибуток можна отримати по різному. Можна так як Укртелекомі скороченням витрат ( звільнення працівників, зменшенням ФОП, невкладанням коштів в підтримання основних засобів і т.д.) розпродажем основних засобів. Разово це принесе прибуток, але в подальшому розвал і деградація. А враховуючи що Укртелеком та Укрпошта під керівництвом професіоналів від Ахметки, думаю процеси однакові.
Українець
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 17:50

Пфф, ну народ, вы серьёзно? Укрпочта это совок. Ни в одном отделении Украины нет порядка, нет зарплат толковых. Аванс 800 грн и зп 1100. Это у почтальенов. Итого 1900 в месяц. Выжил бы этот драный их директор на такие деньги?... За то только и ждут, чтоб выпендриться, что у них доход вырос. И чё? Кому от этого легче? Бессовестные! P.s. Я не работник почты. Просто выбесило.
roma_pr2207
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 21:11

roma_pr2207 Слабо тебя бесит, так как минималка в Украине 3359 грн
omb
 
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