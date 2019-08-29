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УЗ підписала
меморандум з китайцями

УЗ підписала меморандум з китайцями
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 10:02

УЗ підписала меморандум з китайцями

Пропонуємо до обговорення:
20 січня "Укрзалізниця" і China Railway Construction Corp. Ltd підписали меморандум про взаєморозуміння.

Дивися повний текст УЗ підписала меморандум з китайцями.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 10:02

А тепер чекаємо на погіршення відносин зі штатами.
jeugen
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