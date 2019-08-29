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УЗ підписала меморандум з китайцями
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 22 січ, 2020 10:02
Пропонуємо до обговорення:
20 січня "Укрзалізниця" і China Railway Construction Corp. Ltd підписали меморандум про взаєморозуміння.
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Додано: Сер 22 січ, 2020 10:02
А тепер чекаємо на погіршення відносин зі штатами.
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