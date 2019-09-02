Київський міський центр зайнятості вводить новий сервіс для роботодавців – Інститут «Консультанта роботодавця».
Дивися повний текст Служба зайнятості впроваджує інститут консультанта роботодавця.
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Додано: Сер 22 січ, 2020 10:59
Служба зайнятості впроваджує інститут консультанта...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Служба зайнятості впроваджує інститут консультанта роботодавця.
Додано: Сер 22 січ, 2020 10:59
центры занятости необходимо максимально автоматизировать и разогнать лишний штат этих дармоедов, а не создавать новые должности. вся помощь от ЦЗ заключается только в выплате пособия, а всё остальное - психологи, тренинги, специалисты-консультанты - это просто люди которые получают свою ЗП, но ничего полезного не делающие.
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