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Служба зайнятості впроваджує
інститут консультанта...

Служба зайнятості впроваджує інститут консультанта...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 10:59

Служба зайнятості впроваджує інститут консультанта...

Пропонуємо до обговорення:
Київський міський центр зайнятості вводить новий сервіс для роботодавців – Інститут «Консультанта роботодавця».

Дивися повний текст Служба зайнятості впроваджує інститут консультанта роботодавця.
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 10:59

центры занятости необходимо максимально автоматизировать и разогнать лишний штат этих дармоедов, а не создавать новые должности. вся помощь от ЦЗ заключается только в выплате пособия, а всё остальное - психологи, тренинги, специалисты-консультанты - это просто люди которые получают свою ЗП, но ничего полезного не делающие.
RomanTik
 
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