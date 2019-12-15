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Херсонський морпорт передано в концесію, обсяг...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 22 січ, 2020 11:16
Пропонуємо до обговорення:
"Рісо-Херсон" переміг у конкурсі на концесію Херсонського порту, який тривав з 12 вересня 2019 року, компанія інвестує в порт близько 300 мільйонів гривень (інвестиційні зобов'язання).
Дивися повний текст Херсонський морпорт передано в концесію, обсяг інвестицій - 300 мільйонів
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R2
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Додано: Сер 22 січ, 2020 11:16
Гениально! Вместо 100%, как гос.порт получим 7%! Это всего за 18 млн.купонов за 30 лет, за которые и 1 км. асфальта не положишь...
Дальше они сдадут в концессию таможни.... за 7%....
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Alexnik
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Додано: Сер 22 січ, 2020 22:12
Alexnik написав:
Гениально! Вместо 100%, как гос.порт получим 7%! Это всего за 18 млн.купонов за 30 лет, за которые и 1 км. асфальта не положишь...
Дальше они сдадут в концессию таможни.... за 7%....
Глупости не пиши. Их освободили от уплаты налогов? Они не будут зарплаты платить? Финансовый ресурс, блин.
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myshapiton
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Додано: Сер 22 січ, 2020 23:13
Alexnik написав:
Гениально! Вместо 100%, как гос.порт получим 7%! Это всего за 18 млн.купонов за 30 лет, за которые и 1 км. асфальта не положишь...
Дальше они сдадут в концессию таможни.... за 7%....
7% от дохода (не путайте с прибылью) не так уж и плохо. С учетом того, что не нужно вкладывать дополнительные деньги в основные средства.
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Gastarbaiter
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Додано: Чет 23 січ, 2020 09:54
Gastarbaiter
Ресурс финансовый, но журналисты наши, посему доход может легко оказаться прибылью
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Igorten
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