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Херсонський морпорт передано
в концесію, обсяг...

Херсонський морпорт передано в концесію, обсяг...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 11:16

Херсонський морпорт передано в концесію, обсяг...

Пропонуємо до обговорення:
"Рісо-Херсон" переміг у конкурсі на концесію Херсонського порту, який тривав з 12 вересня 2019 року, компанія інвестує в порт близько 300 мільйонів гривень (інвестиційні зобов'язання).

Дивися повний текст Херсонський морпорт передано в концесію, обсяг інвестицій - 300 мільйонів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 11:16

Гениально! Вместо 100%, как гос.порт получим 7%! Это всего за 18 млн.купонов за 30 лет, за которые и 1 км. асфальта не положишь...
Дальше они сдадут в концессию таможни.... за 7%....
Alexnik
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 22:12

  Alexnik написав:Гениально! Вместо 100%, как гос.порт получим 7%! Это всего за 18 млн.купонов за 30 лет, за которые и 1 км. асфальта не положишь...
Дальше они сдадут в концессию таможни.... за 7%....

Глупости не пиши. Их освободили от уплаты налогов? Они не будут зарплаты платить? Финансовый ресурс, блин.
myshapiton
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 23:13

  Alexnik написав:Гениально! Вместо 100%, как гос.порт получим 7%! Это всего за 18 млн.купонов за 30 лет, за которые и 1 км. асфальта не положишь...
Дальше они сдадут в концессию таможни.... за 7%....

7% от дохода (не путайте с прибылью) не так уж и плохо. С учетом того, что не нужно вкладывать дополнительные деньги в основные средства.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 09:54

Gastarbaiter Ресурс финансовый, но журналисты наши, посему доход может легко оказаться прибылью ;)
Igorten
 
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