У середу основними драйверами по курсу на торгах будуть три основні чинники.
Дивися повний текст Міжбанк: покупці побоюються потенційного зростання гривні.
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Додано: Сер 22 січ, 2020 11:44
Міжбанк: покупці побоюються потенційного зростання гривні
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Дивися повний текст Міжбанк: покупці побоюються потенційного зростання гривні.
Додано: Сер 22 січ, 2020 11:44
22.01.2020, 10:59
"Доллар по 20-23" в ближайшие несколько лет – реальный прогноз НБУ для "внутреннего пользования", затерявшийся на "пленках Гончарука". И это сенсация
Примерно на 20-й минуте полной записи того самого совещания НБУ, Минфина и Минэкономики в офисе премьер-министра Алексея Гончарука 16 декабря, человек с голосом, похожим, на голос первой замглавы Нацбанка Катерины Рожковой произнес одну из главных фраз полуторачасового "слива":
"Мы будем подходить где-то к двадцати трем – двадцати. И где-то там мы будем находиться через год, через два, через три… Мое понимание: пока мы не видим факторов, которые действовали так, чтобы она ослаблялась".
Додано: Сер 22 січ, 2020 12:11
Если опасаются тогда пусть не покупают валюту а только продают вот и все.
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