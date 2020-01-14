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Міжбанк: покупці побоюються
потенційного зростання гривні

Міжбанк: покупці побоюються потенційного зростання гривні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 11:44

Міжбанк: покупці побоюються потенційного зростання гривні

Пропонуємо до обговорення:
У середу основними драйверами по курсу на торгах будуть три основні чинники.

Дивися повний текст Міжбанк: покупці побоюються потенційного зростання гривні.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 11:44

22.01.2020, 10:59
"Доллар по 20-23" в ближайшие несколько лет – реальный прогноз НБУ для "внутреннего пользования", затерявшийся на "пленках Гончарука". И это сенсация

Примерно на 20-й минуте полной записи того самого совещания НБУ, Минфина и Минэкономики в офисе премьер-министра Алексея Гончарука 16 декабря, человек с голосом, похожим, на голос первой замглавы Нацбанка Катерины Рожковой произнес одну из главных фраз полуторачасового "слива":

"Мы будем подходить где-то к двадцати трем – двадцати. И где-то там мы будем находиться через год, через два, через три… Мое понимание: пока мы не видим факторов, которые действовали так, чтобы она ослаблялась".
veberr06
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 12:11

Если опасаются тогда пусть не покупают валюту а только продают вот и все.
blueiceua
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